Жители Музыкального микрорайона Краснодара рассказали о задачах для куратора

На должность куратора Музыкального микрорайона Краснодара претендуют 16 человек. Прием заявок завершился 11 апреля.

Среди кандидатов — 14 мужчин и две женщины. Это руководители коммерческих структур, сотрудник госучреждений, активисты. Конкурс на должность заместителя главы Калининского сельского округа стартовал 25-го марта. Его проводят по поручению мэра города Евгения Первышова.

«Я думаю, что это даст нам возможность более открыто вести диалог с населением, в первую очередь. Этот человек будет там проживать. Он будет работать в полном контакте, в полном взаимодействии с жителями микрорайона. Более четко, открыто и детально рассказывать о наших планах и, кроме того, совместно с нами вырабатывать те задачи, которые нам необходимо там реализовывать», — отметил глава Евгений Первышов.

Большие надежды на куратора возлагают и жители Музыкального микрорайона.

— Все не решаются дороги сделать и провести коммуникации. У нас некоторые жильцы готовы даже сами скидываться.

— Решать все проблемы района: улицы, дороги, уборка, побольше деревьев посадить. Вот и все пока.

— Прежде всего — дороги. Нужно лужу убрать в первую очередь. А все остальное уже по ходу.

— Поселим здесь, да. Потому что он должен увидеть, каково это — здесь тонуть.

В Краснодарском крае активно борются с самостроями. За последние два года ни одно такое здание не было узаконено, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Подробнее о ситуации в Музыкальном микрорайоне Краснодара читайте здесь.

Источник