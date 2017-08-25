Жители нескольких микрорайонов Сочи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Авария произошла в Хостинском районе на магистральном водоводе диаметром 500 мм.
«Авария произошла на улице Пластунской. Временно прекращено водоснабжение микрорайонов Макаренко, Завокзального, улицы Транспортной, сел: Соболевка, Богушевка и некоторых других», — сообщает ООО «Сочиводоканал».
О времени окончания ремонтно-восстановительных работ и восстановления водоснабжения «Сочиводоканал» сообщит дополнительно.
В социальных сетях сочинцы выкладывают видео огромного фонтана, который произошел из-за прорыва водопровода в микрорайоне Макаренко, сообщает «Интерфакс».
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