Жители нескольких микрорайонов Сочи остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Авария произошла в Хостинском районе на магистральном водоводе диаметром 500 мм.

«Авария произошла на улице Пластунской. Временно прекращено водоснабжение микрорайонов Макаренко, Завокзального, улицы Транспортной, сел: Соболевка, Богушевка и некоторых других», — сообщает ООО «Сочиводоканал».

О времени окончания ремонтно-восстановительных работ и восстановления водоснабжения «Сочиводоканал» сообщит дополнительно.

В социальных сетях сочинцы выкладывают видео огромного фонтана, который произошел из-за прорыва водопровода в микрорайоне Макаренко, сообщает «Интерфакс».

Публикация от Жесть Краснодара и Края (@ghestkrd) Авг 25 2017 в 3:23 PDT

Вернуться на ленту

Источник