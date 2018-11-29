Жители Новороссийска отметили появление лис в черте города

Горожане снимают на видео появление диких животных.

В конце ноября лису увидели в центре Новороссийска. По словам горожан, животное заметили ночью на улице Магистральной. Во время съемки лисица ела, а после подошла поближе.

«Появление диких животных в черте города — ненормально. Раньше таких случаев практически не было. Возможно, лису держали в доме и она сбежала, но по закону обычный человек не имеет права содержать диких животных, для этого нужно специальное разрешение. Если горожане увидели в городе лису, то лучше ее не трогать и не приближаться к ней, так как это может быть больное животное», — сказал председатель Новороссийского общества охотников и рыболовов Николай Черненко.

Зверей также замечали на улице Видова, одна лисица стала есть с рук, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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