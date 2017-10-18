Жители Новороссийска заняли первое место на мировом этапе WorldSkills

Он проходит в Абу-Даби. В столицу Объединенных Арабских Эмиратов на чемпионат рабочих профессий приехали представители 77 стран.

Бронза досталась участникам из Краснодара. Победу принесла компетенция «Мобильная робототехника». В российскую национальную сборную вошли семеро кубанцев. Трое выступают в категориях «Облицовка плиткой», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы». Еще четверо участников из Краснодарского края соревнуются в команде Junior в блоке «Мобильная робототехника».

Окончательные итоги мирового чемпионата рабочих профессий озвучат 19 октября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», финал V Национального чемпионата WorldSkills Russia, который в мае проходил в Краснодаре, собрал 1,3 тыс. участников и 1,6 тыс. экспертов. В нем приняли участие 277 иностранцев из 24 стран.

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