Жители Отрадненского района примут участие в гонках на тракторах

Единственные в России гонки на тракторах называются «Бизон-Трек-Шоу». Заезды пройдут 20 мая в Ростове-на-Дону.

Кубанцы сейчас тренируются. Среди самых сложных заданий — преодоление водного препятствия. Глубина этой ямы более метра, сельхозмашина должна проехать здесь, не сбрасывая скорость.

«Когда получается, когда нет, он же не видит, куда ехать. Наугад едем», — сказал механизатор агропромышленной компании Андрей Рогачев.

В этом году в «Бизон-Трек-Шоу» будут участвовать несколько десятков тракторов из Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополья и Крыма. До финальной черты домчатся не больше четырех машин. Именно столько призовых мест. Главные награды — сельхозтехника: тракторы известных и дорогих производителей.

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