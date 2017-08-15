Жители Павловского района пожаловались губернатору на очереди в больницах

В ходе встречи Вениамин Кондратьев поручил проверить систему здравоохранения в районе, по итогам которой будут приняты соответствующие решения.

В прошлом году из краевого бюджета выделили деньги на ремонт районной больницы. В порядок привели несколько отделений. Но теперь жители столкнулись с другой проблемой. Во время встречи с губернатором они пожаловались, что неделями не могут попасть на прием к врачам.

— Меня 26 апреля направляют сдать кровь, прихожу — очередь на 18 мая. Но сейчас лечитесь как попало, а 18 мая кровь сдадите, тогда вам скажем, как вас дальше лечить.

— Вениамин Иванович, экстренные анализы делаются в этот же день в течение двух часов. Плановые анализы — в течение десяти дней.

— Я больше верю людям, потому что весь зал не может ошибаться. А люди почти единодушны. Вы тогда не просто по конкретным вопросам, а в целом посмотрите ситуацию в здравоохранении. Я сейчас раньше времени выводы делать не хочу. В течение двух недель доложите мне в целом оценку здравоохранения в районе, — сказал губернатор.

Чтобы разобраться в ситуации, Вениамин Кондратьев поручил создать комиссию, в состав которой войдут специалисты краевого министерства здравоохранения, контрольного управления и общественники.

Вернуться на ленту

Источник