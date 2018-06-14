Жители России 16 июня смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры

Увидеть небесное явление можно будет после заката солнца.

Об этом сообщили в пресс‐службе Московского планетария.

«Интересная картина ожидает любителей звездного неба вечером 16 июня. Серп молодой Луны и Венера украсят закатное небо над северо-западным горизонтом сразу после захода Солнца», — говорится в сообщении.

Луна прошла фазу новолуния 13 июня, и сейчас молодой месяц растет. С 15 по 19 июня его можно наблюдать на вечернем небе.

Также при безоблачной погоде покажется Меркурий. Сближение произойдет недалеко от рассеянного звездного скопления М44 Ясли в созвездии Рака. Увидеть его смогут россияне на всей территории страны, но лучшие условия для наблюдений сложатся на Дальнем Востоке и в Сибири. Следить за небесным явлением можно до 23:00 невооруженным глазом или в бинокль, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник