Жители России смогут оплатить картой «Мир» покупки в международных интернет-магазинах

Сбербанк и Ingenico Group запустили проект, с помощью которого держатели карт «Мир» смогут оплачивать свои покупки в международных онлайн-магазинах.

Компании объявили о стратегическом партнерстве. Теперь держатели карт «Мир» получат возможность использовать их для совершения покупок в магазинах известных международных брендов.

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев сказал, что держатели карт «Мир» все чаще оплачивают покупки и услуги через интернет.

«С января по август 2018 года по национальным картам было совершено более 58 млн онлайн-операций, — сообщил он.

Жители России смогут расплачиваться картами «Мир» с помощью браслетов и брелоков. Благодаря бесконтактной технологии граждане смогут оплатить проезд в общественном транспорте и покупки в магазине без PIN-кода, если их стоимость не превысит 1 тыс. рублей. При этом карту «Мир» предъявлять не нужно, пишет «Коммерсантъ».

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