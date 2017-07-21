Жители России смогут вызывать врача на дом через портал госуслуг

Правительство РФ расширило перечень услуг в сфере здравоохранения, оказываемых в электронной форме.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу, граждане смогут с помощью личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг вызывать врача на дом, получать сведения о прикреплении к медицинской организации, записываться для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.

Документ был внесен Минздравом, сообщается на сайте Правительства России.

Вернуться на ленту

Источник