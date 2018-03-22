Жители России выбрали названия для новейшего оружия

В интернет-голосовании на сайте Минобороны РФ победили названия «Пересвет», «Посейдон» и «Беревестник».

Выбрать название для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой россиянам предложил президент Владимир Путина во время послания Федеральному собранию.

В Минобороны сообщили, что среди названий боевого лазерного комплекса победил «Пересвет». Для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали название «Буревестник».

Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон», сообщает ТАСС.

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