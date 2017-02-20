Жители села Дивноморского под Геленджиком отметили начало Масленицы

В селе Дивноморском Геленджика 20 февраля местные жители устроили празднование Масленицы прямо во дворе многоэтажки.

Желающих отведать первый блин оказалось много. Сотни гостей приняли участие в конкурсах. Дети отгадывали загадки, а взрослые пели частушки.

— Замечательные проводы зимы, встреча весны, неделю целую будем гулять, блины кушать, — делятся жители.

Дети метали блины на сковородки, а потом поедали их на скорость, причем не прикасаясь к угощению. Сила рук понадобилась позже, во время перетягивания каната, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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