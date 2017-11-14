Жители сгоревшего дома в Сочи рассказали о пожаре

По предварительной данным, огонь вспыхнул в пристройке.

Крупное возгорание произошло 14 ноября в Сочи. Пламя распространилось на площади больше 200 кв. м. Едкий дым моментально заполнил все этажи и начал проникать в квартиры. Людям пришлось экстренно покидать свое жилище еще до прибытия спасателей.

— Меня сняли с третьего этажа, потому что дым такой был, что дышать нечем было. Все прыгали, люди кричали «помогите», и дети, и бабушки. Мы даже не могли соседям постучать, двери открыть.

— Когда мне сказали, что горит, дверь открыла, там дым. Я сразу убежала оттуда, ничего не взяла, вот так вышла.

Пламя сбивали больше 70 спасателей. Горящие пластиковые конструкции сильно дымили и значительно затрудняли видимость. Справиться с пожаром удалось лишь спустя почти два часа. Точную причину ЧП еще предстоит установить.

В настоящее время ведется проливка пятиэтажного здания, одна квартира была также частично повреждена, к сожалению, одна женщина погибла. В больницах города 16 человек, в том числе один ребенок», — сказал начальник управления ГУ МЧС по городу Сочи Андрей Попов.

Всем жильцам оказана первая медицинская, а также психологическая помощь. Пострадавших готовы временно разместить в пансионате.

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