Жители Славянского района возложили цветы к мемориалам

Там 23 марта отметили 75-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации. Траурный венок по традиции опустили в реку Протока.
В этом месте во время переправы советские войска понесли большие потери. Несмотря на это, они смогли прорвать линию немецкой обороны. По словам ветеранов, форсировать водную преграду приходилось под огнем танков и пулеметов. После этого 23 марта 1943 года саму станицу Славянскую отбили всего за один день.
Оружия и снаряды той страшной битвы показали поисковики.
«Сегодня очень знаменательная дата. Юбилейная дата. Вы видите, как народ радуется. Все помнят, знают. Праздник со слезами на глазах», — сказала жительница Славянска-на-Кубани Лидия Солдаева.
В этот день в городе встречали Знамя освобождения Кубани. Его провозят по всем районам, как и Книгу памяти, в которой вписаны имена советских солдат.
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75 лет освобождению Кубани
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