Жители Сочи ощутили подземный толчок

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в акватории Черного моря в 22 км от Лазаревского.
Сообщение о сейсмособытии поступило в МЧС 26 апреля в 13:40. Его магнитуда составила 3,6. Жители курорта ощутили единичный подземный толчок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о землетрясении сообщал и Европейский сейсмоцентр.
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