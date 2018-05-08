Жители Сочи присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти»

Вечером накануне Дня Победы жители кубанского курорта поддержали акцию, которую провели по всей стране.

От Северного мола морского вокзала до Южного прошли 15 тыс. человек с горящими лампадками в руках. Так на курорте почтили память солдат, отдавших жизни за Родину во время Великой Отечественной войны. Колонна двигалась по улице Несебрской. По пути молчали, а фонарики со свечами прикрывали руками или сумками, чтобы порывы ветра не погасили пламя.

Колонна сделала остановку на площади у Южного мола, где прошел митинг. Со сцены звучали фронтовые песни и слова о великом подвиге народа.

В завершении акции по традиции на воду спустили венки в память о жертвах самой кровопролитной войны в мировой истории.

Всероссийская акция накануне Дня Победы объединила множество городов. Началась она на Сахалине. В Якутске, например, свечи памяти зажгли 18 тыс. жителей, а в Сургуте люди выстроились в огромную живую цепь памяти. К акции присоединились тысячи участников из Бердска и Новосибирска. Почтили память воинов Великой Отечественной войны также жители Калуги и других городов.

Все новости по теме:

День Победы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник