Жители ЖК «Центральный» решили запретить парковку машин в зеленой зоне

Множество автомобилей ставили на прогулочных дорожках, повреждали бордюры и газоны.

В центре жилого квартала — большой двор-сад, который является визитной карточкой комплекса. Многие говорят, что приобрели жилье из-за такого современного благоустройства. Но зона отдыха страдала от припаркованных автомобилей. Из-за этого жильцы решили запретить парковку во внутреннем дворе комплекса.

«Мы запретили парковку на основании решения собрания. Протокол собрания у меня вот здесь находится, 68% проголосовали за то, чтобы здесь прекратить парковку и сделать двор-парк», — сказал директор управляющей компании ЖК «Центральный» Виктор Гавриш.

Такое решение понравилось не всем. Чтобы успокоить автовладельцев, управляющая компания обратилась за помощью к застройщику. Тот в свою очередь предоставил жильцам 50 бесплатных мест в подземном паркинге. К слову, он рассчитан на 630 машиномест, и более половины из них пустует. Можно купить или взять в аренду, поставить автомобиль и на лифте подняться домой.

Что касается внутреннего двора, то въезд в него ограничен не полностью: там остается гостевая парковка, и жители могут заехать на короткое время, чтобы выгрузить покупки или стройматериалы, подвезти детей поближе к подъезду.

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