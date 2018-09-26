Жительница Абинского района нашла в лесу гриб-великан

Его шляпка размером со столовую тарелку, а ножка еле вмещается в руку. Женщина заметила, что он похож на белый гриб, поэтому не раздумывая сорвала.

Собиралась накормить всю семью, но вовремя узнала, что гриб несъедобный. Это помогли установить ученые-биологи.

«Близкий родственник белого гриба — болетус. И тот, и другой одного рода, но этот гриб все-таки собирать и есть нельзя по двум причинам. Первая — это Красная книга и вторая — то, что он ядовитый», — пояснил старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ Даминик Кассанелли.

Гриб горький и содержит ядовитые вещества. Съесть его не смертельно, но желудок точно будет бунтовать. А занесен он в Красную книгу Кубани. Экологи советуют такие грибы не срывать, они нужны природе. Для некоторых лесных жителей болетус розовый — любимое лакомство.

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