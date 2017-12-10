Жительница Адыгеи встретила в лесу переднеазиатского леопарда

Это произошло в окрестностях станицы Даховской.

Местная жительница заметила животное 27 ноября в окрестностях Даховской недалеко от развилки дорог на Усть-Сахрай и Новопрохладное. Леопард переходил дорогу, направляясь от реки Дах в сторону горы Гут. По словам женщины, «зверь двигался не спеша и с большим достоинством».

«Проверка этой информации, предпринятая 29 ноября, подтвердила факт встречи именно леопарда, а не какого-либо другого животного. Описание внешнего вида и поведения зверя однозначно указывает на то, что это был именно леопард. Кроме того, при обследовании окрестностей встречи были обнаружены следы на снегу, характер которых, несмотря на относительную давность, также подтверждает то, что их оставил леопард», — говорится в сообщении пресс-службы Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

В ведомстве отметили, что после прекращения работы спутниковых передатчиков подобные встречи с хищниками и оставленные ими следы являются одним из основных источников информации для мониторинга выпущенных особей. Для программы восстановления переднеазиатского леопарда это очень важно. Люди, предоставившие достоверные данные о таких встречах, будут отмечены специальными подарками Всемирного фонда дикой природы.

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