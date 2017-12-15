Жительница Апшеронского района задумала аферу со скотом для получения субсидии

Возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Местная 55-летняя жительница узнала о том, что в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство, предоставляются субсидии на покупку крупного рогатого скота. По версии следствия, она решила получить деньги обманным путем, для этого привлекла своего 50-летнего знакомого — председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Мужчина подготовил документы для получения субсидий из краевого бюджета на имя супруга злоумышленницы, имеющего в собственности ЛПХ. При этом муж женщины о преступном плане не знал.

Злоумышленница подыскала индивидуального предпринимателя, от его имени совершила фиктивную сделку — якобы ее супруг купил скот на сумму 422 тыс. рублей. После этого документы предоставили в администрацию Апшеронского района, на счет мужа подозреваемой перечислили деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Действиям индивидуального предпринимателя дадут оценку в плане пособничества, расследование дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ продолжается.

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