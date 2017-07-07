Жительница Армавира прославилась изготовлением необычных кукол

Она создает персонажей мультфильмов. Произведения рукодельницы любят за качественную работу.

Каролина из страны кошмаров — одна из первых кукол девушки. Математик по образованию, мастерица нигде не училась этому искусству. Технику придумала сама. И только потом узнала, что именно так и создают свои шедевры другие мастера.

«Полимерная глина — это такая вещь, которая по своим свойствам и по структуре похожа на пластелин. При запекании становится твердой как пластик, а тело в основном на проволочном каркасе, сверху обито синтепоном и специальной тканью, которая подходит для того или иного песонажа», — пояснила автор кукол Наталья (Nia Kotomi).

Для каждой куклы Наталья придумывает историю и делает огромное количество фото. К примеру, семью «Нюхлеров» было трудно снимать, вспоминает Наталья. Говорит, что куклы «разбегались в разные стороны и пришлось подкупать их шоколадными монетами». Зато Грут из «Стражей галактики» с удовольствием позирует в лучах солнца.

«Глядя них, кажется, что они живые, будто настоящие. Мне иногда страшно в хорошем смысле этого слова. Кажется, будто они начнут шевелиться», — рассказала подруга Натальи Дарья Чуйко.

Заказы приходят Наталье со всех уголков России, Европы, Америки. Сама девушка мечтает однажды снять мультфильм со своими куклами в главной роли, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник