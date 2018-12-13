Жительница Армавира входила в ОПГ, которая незаконно обналичила 1 млрд рублей

В Санкт-Петербурге раскрыли деятельность группировки, через которую незаконно проводили деньги.

Полицейские установили девятерых участников организованной группы, в их числе была одна женщина — жительница Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии следствия, фигуранты организовали нелегальные банковские операции. Больше половины подозреваемых — предприниматели.

Злоумышленники зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. На счета фирм поступали большие суммы за якобы проданный товар, затем эти деньги обналичивали за вознаграждение.

В период с января по октябрь 2018 года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. По предварительным расчетам, они заработали на незаконных банковских операциях около 35 млн рублей.

Сейчас пятеро из девяти участников группировки задержаны. В ближайшее время им изберут меру пресечения и предъявят обвинение в незаконной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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