На Кубани поисковики передали родственникам погибшего моряка капсулу с места крушения советской подводной лодки «Щ-405» в 1942 году.

Место гибели подлодки нашли в Санкт-Петербурге в 2018 году водолазы во время ежегодной поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Поисковики установили имена 39 погибших членов экипажа. Одним из них оказался старший краснофлотец, моторист Николай Тимофеевич Павлов, родившийся в 1921 году в Ростовской области.

Выяснилось, что родственники Павлова переехали на Кубань в поселок Центральный Белоглинского района. Родители моряка-подводника похоронены на местном кладбище, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского регионального отделения «Поискового движения России».

Члены военно-патриотического поискового отряда «Русич» из Ростовской области связались с родными павшего советского воина и 24 декабря в торжественной обстановке передали им памятную капсулу и фотографии мест, связанных с историей подлодки, на которой служил Павлов.

Поисковики выяснили историю крушения дизель-электрической подводной лодки типа «Щука» «Щ-405».

«Предположительно, 13 июня 1942 года в Финском заливе около острова Сескар при выходе на боевое задание лодка, двигаясь ночью в надводном положении, задела носовой частью крайнюю немецкую мину минного заграждения «Бруммбар-1», подорвалась. Остов лодки «Щ-405» лежит на глубине 50 м с оторванной носовой частью, которая была отброшена взрывом на 23 м от корпуса», — рассказал руководитель клуба «Русич» Сергей Киршенко.

Родная сестра погибшего красноармейца Ольга Кочина не смогла прийти на церемонию передачи капсулы. Ее дочери Ирина Бойкова и Нина Всяких привезли домой к матери переданные поисковой группой предметы.

«Помню, как в 1940-м году мой брат приходил в отпуск, а в 1941-м началась война. Спустя год мама и папа получили извещение о его смерти. Чтобы хоть что-то узнать о сыне, папа посылал запросы в разные ведомства. Из Центрального военно-морского архива нам прислали коротенькое уведомление о том, где его призвали, и о том, что он погиб. В 2018 году мне исполнилось 92 года. Я рада, что дожила до этого момента и спустя 76 лет узнала тайну гибели брата», — отметила Ольга Кочина.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник