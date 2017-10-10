Жительница Брюховецкого района застала грабителя с фонарем в руках

Ранее судимый 52-летний местный житель проник в чужой дом.

Потерпевшая пояснила, что поздним вечером находилась в своем доме и услышала шум в коридоре. Выйдя в прихожую, женщина увидела неизвестного мужчину с фонарем в руках, который обыскивал шкафы. Злоумышленник увидел хозяйку дома, украл со стола кошелек с деньгами и скрылся.

По подозрению в грабеже сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого мужчину. Кошелек изъяли, его вернули законной владелице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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