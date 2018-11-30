Жительница Ейска через 75 лет нашла могилу пропавшего на фронте брата

Советский солдат Григорий Скопцов воевал на Украине и в Ростовской области, пропал без вести в марте 1943 года.

Единственные сведения, которые остались у ветерана Великой Отечественной войны Надежды Баранцевой о брате, — это официальное извещение о его пропаже и письмо однополчанина Ивана Бойко.

Бойко сообщал, что «Григорий не жалея жизни сражался за родину, но однажды в сложной боевой ситуации пропал — с тех пор его никто не видел ни живым, ни мертвым».

Семья Скопцовых родом из Киргизии, но в 1940-х годах они переехали на Кубань, а в 1948 году женщина с мужем и детьми перебралась в Ейск. Информацию о пропавшем брате она искала долгие годы.

По словам пенсионерки, она уже отчаялась найти могилу брата, но недавно ей приснился сон, в котором погибший брат рассказал ей о месте своего захоронения. Женщина с внуком отыскала на городском кладбище Ейска братскую могилу. На гранитной плите было высечено имя ее пропавшего брата.

Восстановить боевой путь солдата пообещал директор Ейского краеведческого музея и члены местного военно-пат­риотического клуба «Барс», пишет газета «Приазовские степи».

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