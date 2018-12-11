Жительница Горячего Ключа подарила городу к Новому году 12-метровую ель

Дерево установили в парке 30-летия Победы.
Во дворе дома Веры Канивец ель росла более 40 лет. Со временем она разрослась и стала угрожать целостности дома и забора: корни начали подрывать фундамент, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.
«В канун Нового года мы решили обратиться в администрацию и предложить нашу елку городу. Пусть порадует людей», — объяснила женщина.
С помощью тяжелой техники специалисты 10 декабря спилили дерево и перевезли его в парк. Ель планируют украсить игрушками и гирляндами, и она станет частью новогоднего убранства парка. В ближайшие дни на территории развесят игрушки на деревьях, установят святящиеся фигуры и увеличат количество декоративной подсветки.
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