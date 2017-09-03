Жительница Горячего Ключа приняла участие в шоу «Голос»

Диана Шалжиян исполнила на проекте песню Spain в версии Эла Джерро.

Песня написана в 1971 году Чиком Кориа и считается джазовым стандартом. Вошла в альбом Light as a Feather. Была номинирована на две премии «Грэмми». Версия Джерро вошла в альбом This Time 1980 года, сообщает «Первый канал».

Во время выступления к пеыице из Краснодарского края повернулись трое из четырех наставников шоу. Диана выбрала в наставники команду Леонида Агутина.

Известно, что Диана Шалжиян музыкой занимается профессионально. Она окончила сочинское училище искусств. Сейчас она — выпускница Государственной классической академии имени Маймонида, пишет «Комсомольска правда».

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