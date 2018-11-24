Жительница Кубани стала призером конкурса «Молодой предприниматель России»

За победу боролись участники из 61 региона страны.

Итоги подвели на Всероссийском молодежном экономическом конгрессе в Нижнем Новгороде.

В финал прошли 120 конкурсантов, которые выступали в восьми номинациях: «Интернет-предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Торговля», «Франчайзинг», «Сфера услуг».

Представительница Краснодарского края Кристина Черноморова заняла третье место в номинации «Сфера услуг». Она представила на конкурс салон красоты и получила положительные отзывы экспертов в своей области, а также советы по дальнейшему развитию бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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