Жительница Кубани стала призером в чемпионате России WorldSkills «Навыки мудрых»

В Москве завершился чемпионат рабочих профессий для людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Соревнования для пожилых людей прошли в России впервые. В них приняли участие более 130 человек из 26 регионов. Лучших выявляли по 26 наиболее востребованным компетенциям WorldSkills, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам конкурса 58-летняя жительница Сочи Людмила Фурасева заняла третье место в компетенции «Медицинский и социальный уход». Ее стаж работы в профессии — 37 лет. Женщина работает медицинской сестрой по физиотерапии в пансионате «Бургас».

В первый день конкурсанты выполняли по два задания по компетенциям в течение восьми часов. Одно задание включало демонстрацию навыков ухода за больным в стационаре. На втором нужно было показать, как выстраивать работу с лежачими больными: от ухода и питания до медикаментозных назначений и разговоров с пациентом.

Второй день был посвящен мастер-классам на 46 различных площадках. В качестве экспертов выступили, в том числе, Герои труда РФ.

Основная цель конкурса — продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов старше 50 лет, показать их интерес и способность к обучению и переквалификации, а также возможности, которые предоставляются для данной категории граждан.

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