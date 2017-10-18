Жительница Курганинска рассказала о своей коллекции наперстков

В коллекции Светланы Федуловой более 500 экземпляров.

Для сравнения в самых крупных собраниях России более 3 тыс. наперстков. Пополняет коллекцию Светлана Федулова в путешествиях по России, а также заказывает наперстки в Интернете. Огромное количество экземпляров ей подарили родственники и друзья.

Все наперстки можно разделить на «рабочие» и декоративные. Выполнены они из разных материалов — металла, дерева, фарфора и даже кости моржа или оленя. Есть экземпляры, посвященные династии Романовых, великим русским писателям, городам России и временам года.

«Сразу я скупала все, что можно было скупить, либо по цене подходило, либо внешне они мне нравились. Покупалось большое количество, и мне задавали вопрос: «когда же ты остановишься» или «когда ты определишься на чем-либо». Теперь пришел этот момент. Я остановилась. Это металл, и очень нравятся маки», — сказала коллекционер.

Но особое место в коллекции занимают наперстки, расписанные вручную. Это настоящие картины уголков Кубани — горы Мостовского района, кубанские поля и этностаница «Атамань».

«Здесь же все прорисовано, даже маленькие цветочки. А вот кубанская станица. Я считаю, что это очень тонкая работа, мне очень нравится», — рассказала мама Светланы Наталья Кузьмичкина.

Свою коллекцию Светлана Федулова уже выставляла в курганинском музее. Но это оказалось очень трудным, рассказывает женщина. За месяц, пока наперстков не было дома, она по ним очень скучала. Говорит, самое приятное в увлечении — переставлять их с места на место и протирать пыль.

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