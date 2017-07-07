Жительница Новороссийска испекла пряник с портретом Данилы Козловского

Девушка участвует во всероссийском конкурсе «Пряничное лето», и уже вышла в финал состязаний.

Новороссийск представляет 16-летняя Екатерина Казарецкая. Изначально она представила жюри пряник с изображением героев фильма-мюзикла «Мама». На кондитерском изделии нарисованы актеры Людмила Гурченко и Михаил Боярский.

На финальном этапе конкурса девушка представила портрет российского актера Данилы Козловского, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Данила Козловский снимает фильм «Тренер» в Краснодаре и Новороссийске, он стал его сопродюсером, режиссером и исполнителем главной роли.

В Новороссийске 2 июня прошли съемки сцены из фильма «Тренер». Новороссийский ФК «Черноморец» переименовали для съемок фильма в «Метеор».

Картина выйдет в прокат в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу в России. Футбольный проект «Тренер» получит безвозвратную поддержку.

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