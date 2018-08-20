Жительница Новороссийска представит Россию на конкурсе красоты Mrs. Globe

Международный конкурс для замужних женщин состоится в Китае в ноябре.

«Яна Шакурова из Новороссийска поедет на конкурс Mrs. Globe, который пройдет в Китае», — сообщила президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина во время церемонии награждения финалисток конкурса «Миссис Россия — 2018», прошедшего в Москве.

Международный конкурс Mrs. Globe ежегодно проводится с 1996 года. В нем состязаются замужние женщины, воспитывающие как минимум одного ребенка, сообщает ТАСС.

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