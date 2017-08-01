Жительница Сочи ушла в лес за ягодами и пропала

Спасатели начали поиски пропавшей женщины в лесной местности.

В Лазаревское подразделение ЮРПСО МЧС 1 августа в 7:10 поступила информация о том, что пропала 39-летняя женщина.

Местные жительницы 31 июля отправились за ягодами в лес недалеко от поселка Марьино в Сочи. Через некоторое время женщины разделились, и одна из них потерялась. Родственники и жители поселка самостоятельно искали пропавшую, но не смогли ее обнаружить и обратились к спасателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К поиску пропавшей привлекли восемь специалистов.

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