Чтобы показать всю коллекцию, Ольга Стацура нарядила сразу шесть елок.

Она коллекционирует старинные елочные украшения, а также игрушечных Дедов Морозов и Снегурочек из 1950-х годов около пяти лет. За это время накопилось два чемодана и две большие коробки — около 200 штук.

Каждые десять лет мода менялась, как и жизнь страны. К примеру, в 1930-е годы были популярны игрушечные дети-пионеры.

«Во времена Великой Отечественной войны многие игрушки делали из отходов производства, даже из обыкновенных лампочек — их разукрашивали и вешали на елки. Во времена Хрущева стали популярны игрушечные кукурузы, аэропланы, фрукты и овощи, а в 1960-е годы — ракеты и планеты», — рассказала жительница станицы Каневской Ольга Стацура.

В 1970-х популярными стали игрушки в виде шишек, сосулек и шаров. На поиски елочного антиквариата каневчанка приезжает в Москву или Петербург. Покупает их за небольшую цену, часто в поломанном виде, а дома приводит их в идеальное состояние. Любовь к старинным украшениям Ольга Стацура объясняет так: это лучшие воспоминания из детства.

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