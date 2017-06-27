Жительнице барака в Ижевске Путин подарил путевку в Сочи

Жительница Ижевска, задавшая вопрос во время прямой линии с президентом РФ, получила от Путина путевку в Сочи.

Подарок глава государства сделал во время рабочего визита в Удмуртии. Женщина встретила президента на крыльце дома вместе с тремя детьми и сестрой. Сейчас семья живет в одной комнате. По ее словам, после беседы с президентом в эфире подъезд к дому, который был в ямах, засыпали гравием.

«У меня есть для вас небольшой подарок, но приятный. Это путевка в Сочи», — цитируют Путина «Известия».

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