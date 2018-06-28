Жительнице Сочи оторвало пальцы на руке, когда она догоняла поезд

Это произошло 20 июня на станции Шахтной в Ростовской области.

По данным СМИ, 35-летняя жительница Сочи ехала с группой детей в Пензу на спортивные соревнования по плаванию, в которых участвовал ее маленький сын. На станции она вышла из вагона в привокзальный магазин, чтобы купить мороженое.

В тот момент, когда женщина расплачивалась за покупку, ей позвонили и сказали, что поезд тронулся. Сочинка побежала за вагоном, цеплялась за поручни. Состав набрал скорость, женщина лишилась двух пальцев и упала между платформой вокзала и поездом.

Произошедшее заметил стоявший на платформе 32-летний мужчина. Он пришел на помощь пострадавшей и резким движением выдернул ее из-под колес поезда. Если бы не помощь очевидца, женщина бы погибла под колесами состава.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшая была в шоковом состоянии, ее госпитализировали и прооперировали. Позже ей сделают еще одну операцию по трансплантации, сообщает информационный портал города Шахты.

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