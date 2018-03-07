Жительницу Брюховецкого района поздравили со 100-летием

Долгожительницу Ольгу Харитонову 7 марта поздравили с юбилеем местные власти.

Жительницу станицы Новоджерелиевской приехали поздравить глава Брюховецкого района Владимир Мусатов, глава поселения Ольга Ткаченко, председатель районного совета ветеранов Любовь Редька, родственники.

Ольга Харитонова родилась в 1918 году в селе Приморском Ростовской области. Всю сознательную жизнь она провела в станице Новоджерелиевской. Во время Великой Отечественной войны Харитонова работала в госпитале. Она хотела пойти на фронт, однако главный врач не разрешил и она осталась помогать раненым. После войны работала на ветеринарном участке станицы, откуда ушла на пенсию.

Сейчас за Харитоновой ухаживают родственники, сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.

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