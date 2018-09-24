Жительницу Кубани обманули при покупке щенка мопса

В отношении продавца возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В полицию Темрюкского района позвонила местная жительница. Она рассказала о том, что ее обманули при покупке собаки. Оказалось, что женщина нашла в интернете объявление о продаже собаки породы мопс. Она позвонила по указанному в объявлении номеру и договорилась с продавцом о цене щенка. Продавец находилась в Кировской области. Злоумышленница попросила перевести на ее счет более 25 тыс. рублей и пообещала отправить собаку поездом. Получив деньги, она перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемой преступницы. Во время служебной командировки они задержали 38-летнюю жительницу Кировской области по месту ее проживания и для дальнейшего разбирательства доставили в Краснодарский край, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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