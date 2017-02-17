Жительницу Сочи и ее шестилетнего сына нашли мертвыми в частном доме

17 февраля в 15:47

В Ростове-на-Дону в феврале обнаружили тела 30-летней женщины, приехавшей из Сочи, а также ее шестилетнего сына.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из домов в переулке Благодатном обнаружены тела женщины и ее ребенка. По факту проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия.

После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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