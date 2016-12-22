Жительницу Сочи посадили на 1,5 года за убийство младенца

В Сочи в декабре вынесли приговор 23-летней местной жительнице, которую признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

Суд установил, что 8 августа женщина дома родила жизнеспособного мальчика. После этого она задушила младенца и закопала его тело во дворе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Родственникам женщина сказала, что ребенок умер после родов. Затем о произошедшем женщина рассказала знакомой, которая сообщила об этом в правоохранительные органы.

Во время осмотра места происшествия 13 августа оперативники обнаружили тело мальчика. Установлено, что причиной смерти явилась механическая асфиксия. По данным следователей, женщина не состояла на медицинском учете в связи с беременностью.

Суд приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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