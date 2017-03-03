Жительницы Кубани бесплатно пройдут онкообследование до 7 марта

У 2 тыс. кубанских женщин — подозрение на рак молочной железы. Это выяснили онкологи во время акции «Недели женского здоровья».

Акция сейчас продолжается на Кубани. Профилактическое обследование прошли уже 55 тыс. пациенток. На УЗИ молочной железы в онкодиспансерах и поликлиниках края до 7 марта могут записаться все желающие. Направление или талон для такого визита не понадобится, с собой взять необходимо только паспорт или медицинский полис.

«Чем раньше заболевание будет выявлено, чем быстрее мы его начнем лечить, тем эффективнее будут отдаленные результаты. Потому что опухоль, выявленная на первой-второй стадиях заболевания, излечивается у 90% пациентов», — сообщил главный врач краснодарского Клинического онкологического диспансера № 1 Роман Мурашко.

Врачи советуют записаться на обследование пациенткам, которым более 40 лет. Именно в этом возрасте слишком велик риск развития рака молочной железы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее подобная акция прошла для мужчин. Врачи осмотрели более 40 тыс. пациентов. Профилактическую акцию устроили и для детей.

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