Жителя Адыгеи посадили на девять лет за убийство краснодарца

Тахтамукайский районный суд вынес приговор 38-летнему ранее неоднократно судимому местному жителю.

В июне на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в ауле Новая Адыгея было обнаружено тело 38-летнего жителя Краснодара. Смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения.

Было возбуждено уголовное дело. В результате скоординированных действий подозреваемого в убийстве удалось задержать. Выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора. Злоумышленник взял ружье и выстрелил в оппонента.

Суд признал местного жителя виновным и назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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