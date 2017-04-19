Жителя Адыгеи посадили на пять лет за убийство приятеля

В Адыгее в апреле вынесли приговор жителю Тахтамукайского района, который до смерти забил своего знакомого.

Суд признал достаточными собранные следственными органами доказательства и приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 июля 2016 года 24-летний житель поселка Яблоновского поссорился со своим знакомым. Началась драка. Мужчина несколько раз ударил оппонента ногами в живот и по голове. У пострадавшего началось внутреннее кровоизлияние, от полученных травм он скончался на месте.

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