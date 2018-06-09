Жителя Армавира осудили на девять лет за убийство таксиста в Пермском крае

Преступление 49-летний мужчина совершил в мае 2017 года, когда приехал в гости в город Чернушку.

Следствие и суд установили, что армавирец находился в гостях по своему прежнему месту жительства в Чернушке. Он вызвал вызвал такси, чтобы поехать в соседний поселок Куеду. Во время поездки пассажир поссорился с 37-летним таксистом и несколько раз ударил его ножом. Водитель смог на ходу выпрыгнуть из машины и скончался от ран на обочине дороги.

Армавирца признали виновным, ему назначили наказание — девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийца отогнал автомобиль в лес и постарался спрятать его, а потом пешком дошел до поселка. Но там его задержали полицейские.

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