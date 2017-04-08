Жителя Белореченска задержали за повторное пьяное вождение

Полиция Адыгеи возбудила уголовное дело против 24-летнего жителя города Белореченска. Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В станице Ханской его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Адыгея. В ходе проверки полицейские выяснили, что водитель ранее за аналогичное правонарушение привлекался к административной ответственности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортом в течение трех лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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