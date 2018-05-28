Жителя Динского района арестовали за публикацию экстремистской видеозаписи

В его отношении возбудили дело об административном правонарушении.

Установлено, что 25-летний местный житель разместил в свободном доступе на своей странице в одной из социальных сетей видеозапись, которую суд признал экстремистской. В целях ограничения доступа к ней запись включили в соответствующий федеральный список.

Молодому человеку назначили наказание в виде десяти суток административного ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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