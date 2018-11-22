Жителя Ейска будут судить за сообщение о выдуманном ограблении

Полиция завершила расследование уголовного дела за заведомо ложный донос.

Следствие установило, что с сообщением о грабеже в полицию обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на одной из городских улиц на него напал неизвестный и отобрал у него более 20 тыс. рублей.

Правоохранители проверили эту информацию и выяснили, что никакого ограбления не было. Оказалось, что мужчина занял у знакомого деньги и потерял их, когда был пьян. Чтобы не возвращать долг, подозреваемый пошел в полицию.

Сейчас материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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