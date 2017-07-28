Жителя Гулькевичей посадили на полтора года за попытку похищения женщины

Приговор в отношении 31-летнего мужчины уже вступил в силу.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на похищение человека, если это преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстостяльствам».

Установлено, что 14 сентября 2016 года в 8:20 житель Гулькевичей, находясь в состоянии наркотического опьянения, остановился на своем автомобиле ВАЗ-21093 в районе улицы Украинской, 60. Он решил пригласить на свидание проходившую мимо 46-летнюю женщину. Однако она отказала мужчине. После этого он схватил женщину за шею и стал тащить к своей машине. На крики о помощи откликунлся 55-летний прохожий. Он оттолкнул злоумышленника и помог потерпевшей выйти из салона автомобиля на улицу. После этого нападавший на своем автомобиле скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд учел мнение государственного обвинителя, полное признание подсудимым вины, наличие на иждивении малолетних детей, явку с повинной, положительную характеристику, а также тот факт, что преступление было совершено в состоянии наркотического опьянения. Мужчину приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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