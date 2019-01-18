Предварительное расследование по уголовному делу проводил следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю.

В 2015-2016 годах 34-летний житель Краснодара со своим знакомым организовали привлечение средств для клиентов, заинтересованных в получении услуг по обналичиванию денег в размере 934 млн рублей на счета ряда юридических лиц. Доход мужчин составил более 46 млн рублей.

Также краснодарец, его неустановленный знакомый и 38-летний житель Москвы совершали валютные операции — переводили деньги на банковский счет одного нерезидента кредитной организации. Общая сумма переведенных средств составила более 209 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Жителей Краснодара и Москвы обвиняют в совершении валютных операций по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенном в особо крупном размере, а также осуществление банковской деятельности без лицензии.

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительные заключение по уголовному делу, которое рассмотрит Ленинский районный суд.

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