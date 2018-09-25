Жителя Кубани посадили на девять лет за изнасилование 15-летней девочки

Преступление произошло в мае 2018 года в Ростове-на-Дону.

Следствием и судом установлено, что 28-летний житель Краснодарского края встретил на проспекте Нагибина 15-летнюю школьницу. Мужчина завел ее в безлюдное место и изнасиловал, а потом скрылся. Спустя несколько дней преступника задержали на территории Краснодарского края.

Суд приговорил кубанца к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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