Жителя Кубани посадили на пять лет за попытку примкнуть к боевикам

24 ноября в 13:24

Мужчину задержали сотрудники краевого УФСБ совместно с пограничниками в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии при попытке перейти границу.

Житель Кубани направлялся в Сирию и собирался вступить в ряды ИГИЛ (запрещена в России).

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания и был заключен под стражу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Северо-Кавказский окружной военный суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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